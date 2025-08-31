Gli Acid Salvia tornano con il singolo “Don’t Mind”

Gli Acid Salvia tornano con “Don’t Mind”, un brano nato dalla rabbia verso l’indifferenza e l’egoismo di chi pretende sempre di più senza riconoscere i sacrifici degli altri

Gli Acid Salvia tornano con “Don’t Mind”, un brano nato dalla rabbia verso l’indifferenza e l’egoismo di chi pretende sempre di più senza riconoscere i sacrifici degli altri.

La canzone racconta quanto possa essere facile sentirsi in colpa davanti a chi sa manipolare le emozioni, dimenticando che il vero problema non sta in chi dà, ma in chi sfrutta. Con un sound diretto e senza compromessi, “Don’t Mind” invita a non farsi più prendere in giro e a riprendere il controllo della propria vita.

Il brano fa parte dell’EP di debutto “Acid Salvia”, un progetto che porta il nome della band e ne rappresenta l’identità più autentica.

Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Gli Acid Salvia sono una band alternative rock nata nel 2022 a Rovigno, Croazia. Dopo aver mosso i primi passi come cover band, nel 2024 si dedicano con intensità alla scrittura di brani originali, dando forma a un sound personale e riconoscibile.

La loro musica è un’esplosione di autenticità: riff potenti intrecciati con sfumature funk e psichedeliche, il tutto sostenuto da una performance live viscerale, carica di energia e presenza scenica. In pochissimo tempo conquistano l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, distinguendosi in alcuni dei concorsi più rilevanti della scena: finalisti al Pula Guitar Festival, vincitori del Pordenone Rock Contest e secondi classificati al Vincenza Rock Contest.

La formazione vede Lana Jeremić alla voce, Dino Kalčić e Ivan Benažić alle chitarre, Alessia Salvi al basso e Teo Pokrajac alla batteria. Insieme, danno vita a un progetto che fonde passione, urgenza creativa e attitudine rock.