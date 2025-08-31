F1, nel GP d’Olanda pole per Piastri: Ferrari in terza e quarta fila

È di Oscar Piastri su McLaren la pole position nel Gran Premio d’Olanda di F1. Ha preceduto il compagno di squadra Lando Norris e Max Verstappen

È di Oscar Piastri su McLaren la pole position nel Gran Premio d’Olanda di F1. A Zandvoort l’australiano ha girato in 1’08″662 precedendo il compagno di squadra Lando Norris di soli 12 millesimi. Terza piazza per la Red Bull di Max Verstappen, quarto a sorpresa Isack Hadjar (Racing Bulls). Quinto George Russell su Mercedes, poi le due Ferrari di Leclerc, sesto, e Hamilton, settimo. Kimi Antonelli (Mercedes) scatterà dall’undicesima posizione.

LECLERC: “OGGI IO PESSIMO, DOMANI SARÀ DIFFICILE FARE LA DIFFERENZA”

“Sicuramente questa pista evidenzia i nostri difetti ma non posso accettare di essere stato pessimo oggi. Dall’inizio del weekend ho sempre fatto fatica, non ho trovato soluzioni ma queste non sono scuse per il fatto che in Q3 non ho fatto un buon giro. Non sono stato abbastanza bravo“. Così Charles Leclerc ai microfoni di SkySport dopo il sesto tempo in qualifica del Gran Premio d’Olanda.

“L’anno scorso siamo stati perfetti durante la gara, vediamo domani ma questo weekend credo che le due McLaren non le vedremo neanche, poi c’è la Red Bull che sembra andare forte e quindi tutti gli altri. Noi siamo nell’altro gruppo e sarà difficile fare la differenza”, ha concluso il monegasco della Ferrari.

HAMILTON: “DOMANI CERCHEREMO DI METTERE PRESSIONE AGLI ALTRI”

“Ho avuto un feeling migliore in questo weekend, ho cambiato qualcosa nella preparazione e nel mio approccio, sono stato più positivo. Non è la pista ideale per noi ma alla fine sesto (Leclerc, ndr) e settimo ci può stare e domani cercheremo di mettere pressione agli altri. Come team abbiamo fatto un ottimo lavoro insieme: a un certo punto il gap con gli altri era enorme e siamo riusciti a recuperare un po’, anche se il divario resta grande. Domani speriamo in condizioni miste”. Così Lewis Hamilton ai microfoni di SkySport, dopo le qualifiche del Gran Premio d’Olanda in cui si è piazzato settimo.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)