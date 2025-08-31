“A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo” oggi su Rai 1 è a Tivoli

Domenica 31 agosto, alle 10.05 su Rai 1, nuovo appuntamento con “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”, una serie di appuntamenti di Rai Cultura

Domenica 31 agosto, alle 10.05 su Rai 1, nuovo appuntamento con “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”, una serie di appuntamenti di Rai Cultura che conducono alla scoperta del Giubileo 2025. In questa puntata Lorena Bianchetti andrà alla scoperta di Tivoli, in provincia di Roma, nota anche come la città delle chiese.

Si farà un percorso nella spiritualità della Cattedrale intitolata al Martire Lorenzo, chiesa giubilare, con la guida della professoressa di Storia dell’Arte Ilaria Morini. Poi si visiterà la famiglia francescana di Santa Maria Maggiore, nota anche come San Francesco, antica chiesa che la leggenda attribuisce alla volontà di Papa Simplicio: a raccontarla sarà il francescano Padre Sergio Martinez. E infine tra le meraviglie di Villa d’Este, patrimonio Unesco dell’Umanità, dove assieme al funzionario responsabile, Davide Bertolini, si scopriranno i giardini e i sontuosi interni.

Si racconterà poi una storia di speranza, quella di Claudio e del progetto per i giovani della Caritas, un luogo d’ascolto e di impegno.

Nella puntata, inoltre, anche alcune tappe del sentiero dedicato al beato Pier Giorgio Frassati, nel biellese, con Paolo Balduzzi, mentre Roberto Celestri proporrà una visita ai Musei Capitolini, a Roma.