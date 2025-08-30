US Open, Alcaraz agli ottavi. Delusione Paolini, sconfitta in 2 set

UA Open, Alcaraz agli ottavi. Delusione Paolini, ko in due set, mentre al secondo turno passano Bolelli e Vavassori. Sinner prepara la sfida con Shapovalov

Luciano Darderi altra ‘vittima’ italiana di Carlos Alcaraz agli Us Open di tennis. Come successo a Mattia Bellucci nel turno precedente, sui campi di Flushing Meadows a New York, anche Darderi si è dovuto arrendere allo spagnolo che si è imposto in tre set con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-0. Il numero 2 al mondo si è così qualificato agli ottavi.

DELUSIONE PAOLINI: KO IN DUE SET, È FUORI

Delusione e crollo per Jasmine Paolini. L’azzurra, numero 7 del tabellone, è stata infatti battuta nel terzo turno degli Us Open di tennis, sui campi di Flushing Meadows a New York, dalla ceca Marketa Vondrousova, che si è imposta in due set con il punteggio di 7-6, 6-1.

BOLELLI-VAVASSORI VINCONO E VANNO AL SECONDO TURNO

Vittoria per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel primo turno del doppio maschile. Sui campi di Flushing Meadows, a New York, gli azzurri hanno battuto in tre set la coppia spagnola Pedro Martinez-Jaume Munar con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-2.

US OPEN, SINNER PREPARA SFIDA A SHAPOVALOV: AVVERSARIO IMPREVEDIBILE

Jannik Sinner si prepara al terzo turno degli Us Open. Tanto riposo e un po’ di allenamento sono il programma di giornata in vista della sfida. Il lavoro in campo è focalizzato sul servizio, che il numero 1 del mondo ha detto di potere ancora migliorare. L’avversario da battere per raggiungere gli ottavi di finale è il canadese Denis Shapovalov: “Un giocatore pericolosissimo– ha commentato l’azzurro- ha grande potenziale, serve molto bene, è molto talentuoso. Devo stare molto attento: sarà una partita tattica fino a un certo punto. È fondamentale iniziare a servire meglio, contro un giocatore così il servizio sarà molto importante. Cercherò di avere intensità da fondo campo, essere solido e spingere nel modo giusto. Devo provare a rispondere il più possibile, perché serve benissimo. Speriamo sia una bella partita”.

“Lui è imprevedibile– ha detto ancora Sinner nelle parole riportate da supertennis- Ha un grande servizio, è forte fisicamente e molto veloce, senza punti deboli nel gioco. Sa fare tutto e questo rende la sfida molto difficile. Non lo affronto da tanto tempo, quindi sarà una nuova sfida”.

Per la seconda volta in carriera Sinner difende un titolo Slam: “Come dico sempre, io non difendo il titolo ma cerco di vincere il titolo– ha spiegato- In ogni torneo si parte da zero e bisogna inseguire trofei e buone prestazioni. Qui so che c’è molto in palio anche per il finale di stagione, ma il mio obiettivo è giocare al meglio e vedere cosa succede; il resto non posso controllarlo. L’esperienza australiana mi ha aiutato, ma qui ci sono situazioni diverse: le condizioni, la mentalità. Si cresce da inizio a fine stagione, quindi tutto è un po’ diverso. Sono sfide importanti, sono motivato a viverle”.

