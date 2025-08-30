Trump fa togliere la scorta a Kamala Harris

Donald Trump toglie la scorta a Kamala Harris: l’ex vicepresidente rimane senza la protezione dei servizi segreti. Il presidente ha interrotto il periodo di un anno che le era stato concesso da Biden

Donald Trump ha revocato la protezione dei Servizi Segreti a Kamala Harris. L’ex vicepresidente e oppositrice del tycoon alle ultime elezioni ne rimarrà sprovvista dal primo settembre. Lo rende noto la Cnn dopo aver visionato la copia di una lettera che lo comunicava alla ministra della Sicurezza nazionale, Kristi Noem.

La legge federale prevede sei mesi di protezione dopo la conclusione dell’incarico. La protezione di Harris era, però, stata prolungata a un anno dall’ex presidente Joe Biden. Il periodo stabilito dalla normativa americana è scaduto a luglio. “La vicepresidente è grata ai servizi segreti degli Stati Uniti per la loro professionalità, dedizione e impegno incrollabile per la sicurezza”, ha dichiarato alla Cnn Kirsten Allen, consigliere senior di Harris. La scorta la sorvegliava 24 ore su 24, 7 giorni su 7, controllando le informazioni su ipotetiche minacce, le email, i messaggi e i social network.

Sempre secondo quanto scrive Cnn, il governatore democratico della California, Gavin Newsom, è stato informato giovedì sera della revoca. Poi avrebbe sentito Karen Bass, il sindaco di Los Angeles (dove risiede Harris), per discutere la situazione. L’ex vicepresidente potrebbe ricevere la protezione dal dipartimento di polizia della città.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)