Tra Ansedonia e Orbetello: “Mediterranea” oggi su Rai 1 alla scoperta dell’Argentario

“Mediterranea” torna con la sua quarta puntata, in onda sabato 30 agosto alle 17.10 su Rai 1. Condotto da Fabrizio Rocca e con la partecipazione di Daria Luppino, questa puntata va alla scoperta dell’Argentario, una delle perle del Mediterraneo.

Il viaggio inizia sulla barca per continuare la conoscenza dell’arte nella navigazione. Poi, Fabrizio Rocca intervista Cristiana Monina, campionessa europea di vela, Nazareno, un pescatore esperto delle coste dell’Argentario, che svela i segreti della pesca locale, e Viola, un’esperta locale per una passeggiata per le strade di Porto Santo Stefano.

Daria Luppino è invece al Museo Archeologico della città di Cosa, ad Ansedonia, dove insieme a Irene Piro esplora le meraviglie dell’antica città romana e i suoi reperti. La puntata prosegue poi con una visita alla Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano, per scoprire la storia e le leggende di questa imponente struttura.

E ancora, si segue una battuta di pesca nella laguna di Orbetello e, infine, una tavolata finale, in piazza a Porto Santo Stefano, dove lo chef Graziano prepara un piatto speciale, accompagnato da una chiacchierata con Allegra Rossi, giovane attaccante della Sampdoria femminile.