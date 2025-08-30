“The Whiskey Bandit”, la storia vera del bandito ungherese, stasera su Rai 4: la trama del film

Sabato 30 agosto alle 21.20 su Rai 4 c’è il thriller ungherese “The Whiskey Bandit”, scritto e diretto da Nimród Antal: la trama del film

Un film basato sulla storia vera del rapinatore di banche Attila Ambrus, che era solito bere un bicchiere di whiskey prima di entrare in azione: sabato 30 agosto alle 21.20 su Rai 4 c’è il thriller ungherese “The Whiskey Bandit”, scritto e diretto da Nimród Antal, noto per la regia di cult come “Vacancy”, “Predators” e “Blindato”.

Il film racconta la turbolenta vita del criminale fin dal suo arrivo in Ungheria dalla Romania quando, per far fronte a difficoltà economiche, comincia a rapinare banche grazie all’aiuto di complici e a elaborati travestimenti. I furti di Ambrus sono particolari: invece di usare la violenza, il “ladro gentiluomo” porge ai cassieri dei mazzi di fiori. In un’Ungheria segnata da scossoni culturali e politici, a cavallo tra la fine del comunismo e l’alba del capitalismo, Ambrus diventa una vera icona nazionale e il regista sottolinea proprio l’aspetto più glamour e pop della vicenda. “The Whiskey Bandit” è un film divertente e divertito, ricco d’azione e di ritmo, abile nel creare la giusta empatia tra il pubblico e un fuorilegge sui generis.