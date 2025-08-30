“The Whiskey Bandit”, la storia vera del bandito ungherese, stasera su Rai 4: la trama del film


Sabato 30 agosto alle 21.20 su Rai 4 c’è il thriller ungherese “The Whiskey Bandit”, scritto e diretto da Nimród Antal: la trama del film

the whiskey bandit film trama

Un film basato sulla storia vera del rapinatore di banche Attila Ambrus, che era solito bere un bicchiere di whiskey prima di entrare in azione: sabato 30 agosto alle 21.20 su Rai 4 c’è il thriller ungherese “The Whiskey Bandit”, scritto e diretto da Nimród Antal, noto per la regia di cult come “Vacancy”, “Predators” e “Blindato”.

Il film racconta la turbolenta vita del criminale fin dal suo arrivo in Ungheria dalla Romania quando, per far fronte a difficoltà economiche, comincia a rapinare banche grazie all’aiuto di complici e a elaborati travestimenti. I furti di Ambrus sono particolari: invece di usare la violenza, il “ladro gentiluomo” porge ai cassieri dei mazzi di fiori. In un’Ungheria segnata da scossoni culturali e politici, a cavallo tra la fine del comunismo e l’alba del capitalismo, Ambrus diventa una vera icona nazionale e il regista sottolinea proprio l’aspetto più glamour e pop della vicenda. “The Whiskey Bandit” è un film divertente e divertito, ricco d’azione e di ritmo, abile nel creare la giusta empatia tra il pubblico e un fuorilegge sui generis.