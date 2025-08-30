TEFAF: aperte le iscrizioni per le iniziative filantropiche 2026

TEFAF: musei e curatori sono invitati a candidarsi per il Fondo per il restauro e per il programma di formazione per curatori

La European Fine Art Foundation (TEFAF) ha aperto le candidature per il TEFAF Museum Restoration Fund (TMRF) e per il corso per curatori del 2026. TEFAF è una fondazione senza scopo di lucro che promuove la competenza, l’eccellenza e la diversità nel mercato dell’arte globale. Nell’ambito del suo impegno a sostegno della comunità artistica internazionale, l’organizzazione è all’avanguardia nel campo delle iniziative filantropiche ed educative che rafforzano il rapporto simbiotico tra TEFAF e le istituzioni internazionali.

FONDO PER IL RESTAURO DEI MUSEI TEFAF

Il TEFAF Museum Restoration Fund (TMRF) è stato istituito nel 2012 per sostenere e promuovere il restauro professionale e la ricerca accademica relativa a opere d’arte di grande valore conservate nei musei. A sostegno dell’arte in tutte le sue forme, le domande di sovvenzione sono aperte ai musei pubblici di tutto il mondo per opere d’arte figurativa e decorativa di qualsiasi periodo e nazionalità. Ogni anno verrà stanziato un importo massimo di 50.000 euro. Il comitato di esperti indipendenti seleziona solitamente due vincitori, che ricevono ciascuno 25.000 euro a sostegno del loro progetto di restauro. Le candidature per il 2026 sono aperte fino a mercoledì 1° ottobre 2025.

Il TMRF offre alle istituzioni l’opportunità di ottenere finanziamenti per conservare e restaurare un’opera delle loro collezioni da esporre al pubblico in futuro. Il fondo sostiene il lavoro fondamentale della comunità museale internazionale nella conservazione del patrimonio artistico e culturale.

Le sovvenzioni dello scorso anno sono state assegnate al Musée Condé, Chateau de Chantilly Château de Chantilly (fratelli Limbourg, le “Très Riches Heures du duc de Berry”) e l’Hispanic Society Museum Library, New York (“Horae beatae marie secundum usum curie romane (Libro nero delle ore)”), quest’ultimo in collaborazione con Bank of America Art Conservation Project. Una mostra al Musée Condé (dal 7 giugno al 5 ottobre 2025) offre ai visitatori l’opportunità senza precedenti di ammirare il Très Riches Heures du duc de Berry in tutto il suo splendore, dopo diversi mesi di analisi e lavori di restauro da parte del team di conservazione. I dettagli degli altri precedenti beneficiari sono disponibili qui.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina web del TEFAF Museum Restoration Fund.

CORSO PER CURATORI TEFAF

Sviluppato in collaborazione con l’Università di Maastricht e sostenuto dal partner globale di TEFAF AXA XL, il corso offre ai curatori l’accesso esclusivo alle competenze che stanno alla base del rinomato processo di selezione di TEFAF e alla comunità degli espositori, nonché alle principali autorità del settore artistico di tutto il mondo. Le candidature sono aperte sul sito web di TEFAF e chiuderanno mercoledì 1° ottobre 2025.

Nel corso di cinque giorni, i partecipanti acquisiranno conoscenze approfondite da professionisti esperti del mercato dell’arte, parteciperanno a esercitazioni pratiche e prenderanno parte a discussioni di alto livello sulle dinamiche del mercato dell’arte. Le candidature saranno esaminate da un comitato che compilerà una prima lista di candidati che sarà poi sottoposta a verifica delle referenze. Ogni anno vengono selezionati dieci partecipanti.

Tra i partecipanti delle edizioni precedenti figurano curatori del Cleveland Museum of Art, M+ Hong Kong, Museum Angewandte Kunst Frankfurt, Österreichische Galerie Belvedere Vienna, Toledo American Art, National Gallery of Art Washington, Hunterian Museum and Art Gallery Glasgow, Minneapolis Institute, Zayed National Museum (Abu Dhabi) e Royal Museum for Central Africa (Bruxelles).

Il corso è tenuto dalla Prof.ssa Rachel Pownall, Direttrice Fondatrice dell’Executive Master in Cultural Leadership, in collaborazione con la Royal Academy of Arts di Londra. Tra i relatori ospiti figurano Sarah Hilliam, direttrice dello sviluppo della National Portrait Gallery; la dottoressa Donna Yates dell’Università di Maastricht, specialista nel commercio illecito di beni culturali, arte e patrimonio; e Anders Petterson di ArtTactic market research. Il corso si terrà dal 10 al 14 marzo 2026 a Maastricht.

Maaike Rikhof, curatrice del Frans Hals Museum di Haarlem, ha partecipato al corso del 2025. Commenta: “Uno degli aspetti più gratificanti del corso è stata l’opportunità di entrare in contatto con un gruppo di colleghi che, nonostante provenissero da contestii incredibilmente diversi – dal punto di vista geografico, professionale e istituzionale – condividevano una genuina passione per il lavoro curatoriale”.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina web del corso per curatori TEFAF.