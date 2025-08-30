L’oroscopo di oggi, sabato 30 agosto 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 30 agosto 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Venere in trigono a Nettuno ci sprona alla fantasia e alla spiritualità. Diamo spazio a noi stessi e all’amore per ripartire con una marcia in più. Limitiamo la fatica, dando più spazio alla collaborazione con gli altri e dividendoci equamente i pesi.
Toro
Oggi teniamo in mano le carte per ottenere l’ammirazione e la stima di chi ci intriga. Acquisiamo sicurezza in noi stessi e guidiamo il gioco. Oggi la gelosia potrebbe coglierci di sorpresa. È un’eco che proviene dal passato, non ascoltiamola.
Gemelli
La Luna in Bilancia rappresenta il trampolino di lancio da cui spiccare il volo. Corriamo sempre dietro alla perfezione, oggi riteniamoci soddisfatti. Lunghe riflessioni conducono a scoprire nuovi interessi, mettendo in luce la nostra bellezza interiore.
Cancro
Oggi abbiamo più di un motivo per borbottare: la Luna in Bilancia preannuncia una giornata all’insegna del mancato dialogo e della confusione. Desideriamo una serata romantica a due, ma l’appuntamento può sfumare, se non lasciamo a casa il nervosismo.
Leone
Clima di esplorazione, soprattutto nella sfera interiore: accarezziamo l’idea di un viaggio. Che sia una sorta di ricerca del tempo perduto? Non potremmo mai vivere su un’isola deserta: gli altri sono la nostra fonte inesauribile di felicità quotidiana.
Vergine
Un conoscente sta diventando ingombrante con le sue manie di protagonismo: cerchiamo di fargli capire quali sono i limiti da non oltrepassare. Prendiamoci la responsabilità di agire, ma senza avere la pretesa che i risultati siano immediati.
Bilancia
I contraccolpi di Giove sono mediati dalla combinazione fortunata tra la Luna e Mercurio. Troviamo disponibilità nelle persone vicine. Mercoledì che scorre piuttosto tranquillo, come un fiume quando si avvicina al mare: godiamoci il momento.
Scorpione
Buone notizie: in attesa di mettere a segno il colpo definitivo, oggi possiamo ricaricare le pile, affilare le armi e curare gli ultimi dettagli del nostro piano. In amore pretendiamo troppo e subito. Le relazioni hanno bisogno di maggior tempo per maturare.
Sagittario
La Luna è benevola. Qualche conflitto in famiglia finalmente si appiana, sciolto dal caldo estivo e dall’allegria di un’atmosfera spensierata. L’umore è alto. È sufficiente perderci negli occhi di chi amiamo, per sentirci in pace con il mondo.
Capricorno
Dalla Luna in Bilancia arrivano segnali minacciosi: la distensione che ci saremmo auspicati, in famiglia o con l’amato è quasi un miraggio. Maneggiamo ogni situazione utilizzando la gentilezza, il sorriso, la cordialità: hanno un gran potere.
Acquario
Sospendiamo ogni attività o impegno professionale stasera. In cielo c’è una falce di Luna crescente che può riuscire a illuminare il nostro cuore. La nostra anima è protesa verso i sentimenti. Cerchiamo di ascoltarne la voce per soddisfarne i desideri.
Pesci
Fermiamoci un momento a riflettere su una questione personale a cui occorre trovare una soluzione. Non rinunciamo però a una serata in compagnia. Il lavoro non finisce mai, ci segue dappertutto, anche a casa. Confrontarci con gli amici ci dà sollievo.