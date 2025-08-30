Nel secolo breve stasera su Rai 5 presenta “Indira Gandhi. La donna di acciaio”

Indira Gandhi è stata la prima e unica donna a capo di una democrazia popolata da centinaia di milioni di persone: l’India. La racconta “Nel secolo breve” su Rai 5

Indira Gandhi è stata la prima e unica donna a capo di una democrazia popolata da centinaia di milioni di persone: l’India. A 40 anni dalla sua uccisione, è lei la protagonista di “Nel secolo breve”, con Paolo Mieli, in onda sabato 30 agosto alle 21.15 su Rai 5.

Ha governato per circa venti anni una nazione multireligiosa, afflitta da povertà, carestie e ingiustizia sociale. Ma anche una nascente potenza militare ed economica. Dopo più di un secolo di dominio coloniale britannico, Indira trasforma l’India in una democrazia solida e indipendente, con un programma laico che per la prima volta si rivolge ai più poveri, promuove l’emancipazione delle donne e realizza grandi riforme.

Per gli ultimi è Mamma India, per gli altri è Durga, la divinità guerriera. Amata e odiata in egual misura, la sua vita è una saga epica di faide, errori e tradimenti. Primo ministro, salvo rare pause, dal 1966 fino alla sua morte violenta avvenuta il 31 ottobre 1984, Indira Gandhi ha dominato la scena politica asiatica. Ma il suo lascito politico è discusso e controverso.