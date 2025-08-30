Il viaggio di un uomo tra medicina e fede su Rai Movie con “Medicus”: la trama

Scopri la storia del film “Medicus” – diretto dal tedesco Philipp Stölzl – in onda sabato 30 agosto, alle 21.10, su Rai Movie

Inghilterra, XI secolo. L’orfanello Rob Cole, in seguito alla morte della madre per una misteriosa malattia, giura a sé stesso di riuscire a sconfiggere la morte e decide di studiare medicina; si reca quindi in Persia per diventare un allievo del grande medico Ibn Sina. Comincia così la storia del film “Medicus” – diretto dal tedesco Philipp Stölzl – in onda sabato 30 agosto, alle 21.10, su Rai Movie.

La ricerca della conoscenza porterà Rob a scoprire anche il valore della sincera amicizia e del vero amore. Tratto dall’omonimo best-seller di Noah Gordon, “Medicus” racconta, con respiro epico e senso dell’avventura, la determinazione umana, ma anche un periodo buio dell’umanità, in cui l’ignoranza e la superstizione portavano a morire per una semplice appendicite. Nel cast c’è la star di “The Walking Dead” e “Prodigal Son”, Tom Payne, nel ruolo del protagonista, affiancato da grandi attori del calibro di Ben Kingsley e Stellan Skarsgård, oltre a Olivier Martinez, Emma Rigby, Elyas M’Barek, Makram Khoury, Manuela Biedermann.