Il film “Volare” in prima visione stasera su Rai 3: la trama

“Volare”, opera prima da regista di Margherita Buy (anche interprete del film), sarà in prima visione sabato 30 agosto alle 21.20 su Rai 3. Anna è un’attrice di talento, la cui carriera è però compromessa dal terrore di prendere l’aereo: la sua fobia la costringerà infatti a declinare la prestigiosa offerta di un importante regista coreano.

A quel punto, la donna capisce di dover superare il blocco e si iscrive a un corso che dovrebbe permetterle, una buona volta, di riuscire a volare. Fobie e nevrosi per il felice esordio dietro la macchina da presa di Margherita Buy, che opportunamente sceglie argomenti e dinamiche da lei già praticate come attrice. La sostiene un gruppo di attori ben assortito: Caterina De Angelis, Elena Sofia Ricci, Giulia Michelini, Sergio Rubini.