Il “Delitto d’amore” di Comencini stasera su Rai Storia: la trama del film

Il film di Luigi Comencini, con Giuliano Gemma e Stefania Sandrelli, “Delitto d’amore” in onda sabato 30 agosto alle 21.10 su Rai Storia: la trama

Nullo Branzi, un settentrionale, e Carmela Santoro, una ragazza siciliana immigrata in Lombardia, sono i due giovani protagonisti del film di Luigi Comencini, con Giuliano Gemma e Stefania Sandrelli, “Delitto d’amore” in onda sabato 30 agosto alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”.

Il film racconta le drammatiche storie dei due ragazzi, che lavorano nello stesso stabilimento a Milano, accomunate dalla dimensione disumana e alienante della fabbrica, che finisce per ledere anche la salute fisica di Carmela. A dividerli, una totale differenza di mentalità. La vicenda si conclude melodrammaticamente con un matrimonio civile in extremis e con la morte di Carmela, vittima della fabbrica che ha così visto un’ennesima morte bianca.