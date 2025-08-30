HONOR e Qualcomm rivoluzionano l’eccellenza mobile con HONOR Magic V5. Una collaborazione a lungo termine che stabilisce nuovi standard nell’era dell’IA Agentic

HONOR, marchio leader mondiale nell’ecosistema AI, annuncia oggi il prossimo lancio di HONOR Magic V5, che segna una tappa fondamentale nella sua collaborazione di lunga data con Qualcomm Technologies, Inc. Alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon® 8 Elite, questo ultimo modello flagship pieghevole combina un profilo ultrasottile con prestazioni senza pari e funzionalità IA avanzate, tra cui caratteristiche esclusive di HONOR e di partner dell’ecosistema come Google. HONOR Magic V5 rappresenta il punto di forza di questa partnership strategica, che spinge i confini dell’innovazione mobile.

“La nostra collaborazione con Qualcomm Technologies rappresenta un passo fondamentale nel percorso di HONOR verso la direzione dell’era dell’IA Agentic, come definito nel nostro HONOR ALPHA PLAN”, ha dichiarato James Li, CEO di HONOR. “Lo Snapdragon 8 Elite, combinato con le nostre caratteristiche uniche e l’esperienza di Google nel campo dell’IA, consente all’HONOR Magic V5 di essere il telefono pieghevole definitivo in termini di produttività, offrendo esperienze trasformative e spingendo i confini di ciò che gli smartphone pieghevoli possono raggiungere”.



“La nostra lunga collaborazione con HONOR sottolinea una visione comune per la promozione dell’innovazione e la ridefinizione dell’esperienza mobile”, ha affermato Chris Patrick, vicepresidente senior e direttore generale della divisione Mobile Handset di Qualcomm Technologies, Inc. “HONOR ha costantemente dimostrato un approccio lungimirante nell’offrire esperienze utente eccezionali. HONOR Magic V5, alimentato da Snapdragon 8 Elite, mette in mostra la profondità della nostra collaborazione per ottenere risultati rivoluzionari in termini di prestazioni, intelligenza artificiale e tecnologia di imaging che innalzano il livello del settore”.

Scatenare l’eccellenza della fotografia digitale

In stretta collaborazione con Qualcomm Technologies, HONOR ha reinventato la fotografia mobile con HONOR Magic V5. Il sistema IA Falcon Camera, basato sull’architettura di imaging flessibile di Qualcomm Technologies e sull’hardware Qualcomm Spectra™ ISP, combina la fotografia digitale con gli algoritmi IA proprietari di HONOR, insieme alla tecnologia Qualcomm® Hexagon™ NPU e a un potente motore di analisi visiva per offrire percezione della scena in tempo reale, riconoscimento del movimento, autofocus migliorato e risposta dell’otturatore potenziata, con risultati visivi straordinari.

I punti chiave includono:

Una fotocamera teleobiettivo periscopica Ultra Sensing da 64MP con zoom ottico 3X e zoom digitale 100X per catturare soggetti distanti con una nitidezza straordinaria. La collaborazione ha comportato una meticolosa messa a punto delle pipeline di elaborazione delle immagini e miglioramenti dei moduli, in modo che anche gli scatti con zoom a lunga distanza siano chiari e nitidi.

Una fotocamera principale Falcon ultrasensibile da 50MP ottimizzata per scenari in condizioni di scarsa illuminazione, che offre foto di livello professionale anche in condizioni difficili.

L’Hexagon NPU multicore e il potente triplo IA-ISP interagiscono con gli algoritmi IA di HONOR per aumentare significativamente l’efficienza di elaborazione IA sul dispositivo, consentendo al Magic V5 di implementare grandi modelli IA per teleobiettivi, scene notturne e ritratti direttamente sul dispositivo, con conseguente miglioramento delle prestazioni di imaging.

Ridefinire la produttività e il multitasking con l’IA

Il cuore di HONOR Magic V5 è costituito da un ecosistema di funzionalità basate sull’IA, progettate per potenziare gli utenti nella loro vita quotidiana. Sfruttando la potenza dell’Hexagon NPU e degli algoritmi di IA di HONOR, il dispositivo offre esperienze migliorate nella traduzione delle chiamate in tempo reale e nella composizione di messaggi istantanei con il modello Nano2 integrato nel dispositivo.

Un aumento del 38% nella velocità di inferenza e un miglioramento del 16%1 nella precisione della traduzione, con un risparmio fino al 75%2 dello spazio di archiviazione mobile, garantendo sia l’efficienza che la privacy grazie all’elaborazione dei dati a livello locale. Queste innovazioni sono state riconosciute anche da Interspeech, la conferenza più grande e completa al mondo sulla scienza e la tecnologia dell’elaborazione del linguaggio parlato.

HONOR Magic V5 integra anche Google Gemini3, un assistente IA personale preinstallato sul dispositivo che sfrutta la potenza dell’Hexagon NPU. Grazie al multitasking intuitivo supportato dalla funzione Multi-Flex di HONOR4, gli utenti possono interagire con un massimo di tre app contemporaneamente sull’ampio schermo interno da 7,95 pollici. Che si tratti di pianificare viaggi, riassumere appunti di riunioni o collaborare tramite videochiamate live con Gemini Live, HONOR Magic V5 ridefinisce la produttività in movimento.

Prestazioni che alimentano il futuro

Snapdragon 8 Elite offre velocità ed efficienza senza precedenti. La CPU Qualcomm Oryon™ raggiunge velocità di picco fino a 4,32GHz, mentre la prima architettura GPU Qualcomm® Adreno™ a segmenti offre prestazioni migliorate del 40%5 per un gameplay più fluido e immagini coinvolgenti. Questi miglioramenti garantiscono che ogni interazione su HONOR Magic V5 sia perfetta, sia che gli utenti stiano giocando, guardando contenuti in streaming o svolgendo più attività contemporaneamente.

HONOR Magic V5 sarà lanciato in altri mercati europei il 28 agosto 2025, segnando un nuovo capitolo nell’evoluzione degli smartphone pieghevoli. Grazie a questa straordinaria collaborazione, HONOR e Qualcomm Technologies6 sono pronte a delinare il futuro della tecnologia mobile, consentendo agli utenti di ottenere risultati mai raggiunti prima.