Giovedì 4 settembre sciopero del trasporto pubblico a Roma

Giovedì 4 settembre sciopero dei mezzi a Roma. Trasporto pubblico a rischio per lo sciopero indetto dal sindacato Sul. Tutti i dettagli
A Roma giovedì 4 settembre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, indetto dal sindacato Sul. L’agitazione interesserà solamente la rete Atac. Ulteriori dettagli sui siti romamobilita.it e atac.roma.it.
MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO
Le motivazioni principali poste alla base dello sciopero sono: cambi turno individuali operatori di stazione; pasti personale front-line; fruizione legge 104 personale; premialità nei diversi settori produttivi aziendali; sicurezza nell’uscita pedonale rimessa Portonaccio; servizi igienici nei capolinea; criticità settore biglietterie; applicazione sentenza della Corte di Cassazione per la IV area a livello normativo ed economico.
LE LINEE IN SERVIZIO
La protesta di giovedì 4 settembre non coinvolge i collegamenti Cotral-Astral e quelli di Trenitalia, che quindi saranno regolarmente in servizio.
Non saranno coinvolte le linee di bus gestite per conto di Atac in regime di sub-affidamento: 021, 043, 075, 33, 77, 113, 246, 246P, 313, 319, 351, 435, 500, 515, 551, 669 e 980.
Servizio regolare anche per i collegamenti bus gestiti dagli operatori privati Atr, Bis, Troiani e Tuscia: 011, 013, 017, 018, 022, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 036L, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 08, 081, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 533, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 764, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998, 999, C1 e C19.
