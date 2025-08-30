È sempre estate alla Villa delle Rose di Misano Adriatico, che per tutti i sabati dal 30 agosto al 27 settembre 2025 presenta VidaLoca

È sempre estate alla Villa delle Rose di Misano Adriatico, che per tutti i sabati dal 30 agosto al 27 settembre 2025 la Villa delle Rose presenta VidaLoca; gli ultimi tre venerdì stagionali propongono party a rotazione. Ecco il calendario completo e aggiornato della Villa delle Rose da venerdì 29 agosto a sabato 27 settembre, quando sarà in programma il party di chiusura della 31esima estate consecutiva della Villa con la stessa gestione e la stessa direzione artistica, 31esima estate che ne ha confermato una volta di più la nomea di locale estivo per antonomasia grazie alle sue serate, ai suoi guest – Bob Sinclar, Seth Troxler, The Martinez Brothers, giusto per citarne tre – ai suoi party, al suo ristorante Asian Lounge, ai suoi visual di ultima generazione e a tantissimo altro ancora.

sabato 30 agosto: VidaLoca. La serata che meglio di chiunque altra unisce nel migliore dei modi animazione e ritmi urban che sconfinano spesso e volentieri nel pop, in onda in radio con i suoi mixati su Radio 105 e protagonista di show televisivi come il Capodanno su Canale 5 e Battiti Live su Italia Uno.

venerdì 5 settembre: Riviera Boho con ZØEDÏAC, Fae e Vittorio Virzì. Atmosfere musicali bohemien ed allestimenti a tema per un party che questa estate ha saputo confermarsi uno dei più apprezzati dal pubblico della Villa delle Rose grazie anche e soprattutto alla musica del duo ZØEDÏAC e le loro sonorità afrotek, melodic techno and indie dance.

sabato 6 settembre: VidaLoca

venerdì 12 settembre: Clorophilla The Ultimate Party con Samuele Sartini, Mappa e Tanja Monies. Per il suo ultimo venerdì stagionale, la Villa delle Rose propone il suo party più amato grazie ad un sempre riuscito mix di performance artistiche, visual eclettici e scenografie eleganti. In ogni sua serata Clorophilla cattura l’energia e la diffonde per tutto il club.

sabato 13 settembre: VidaLoca

sabato 20 settembre: VidaLoca

sabato 27 settembre: VidaLoca closing season party