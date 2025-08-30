De Summa di NexumStp è il nuovo presidente del collegio sindacale di Sace

Giovanni De Summa è stato nominato presidente del collegio sindacale di Sace, il gruppo italiano partecipato al 100% dal ministero dell’Economia e delle Finanze

Giovanni De Summa è stato nominato presidente del collegio sindacale di Sace, il gruppo italiano partecipato al 100% dal ministero dell’Economia e delle Finanze che supporta le imprese italiane nella loro crescita in Italia e in circa 200 Paesi nel mondo.

Equity partner di NexumStp Spa, De Summa è dottore commercialista e revisore legale con esperienza di circa vent’anni in cui ha potuto approfondire con rigore una molteplicità di temi: dal controllo, alla governance e alla compliance.

Nel suo percorso professionale ha assistito Pmi, enti e gruppi anche in ambiti fiscale, M&A, 231, internal auditing e operazioni straordinarie. De Summa ricopre incarichi di amministrazione, vigilanza e controllo in società pubbliche e private operanti in vari settori, tra cui immobiliare, consulenza finanziaria, trasporti e commercio.

Il ruolo di Giovanni De Summa nel collegio sindacale di Sace è finalizzato a garantire una supervisione costante affinché il polo mantenga elevati standard di governance e controllo interno, sostenendo al contempo la sua missione di promuovere la competitività del sistema Paese. Un obiettivo reso ancora più ambizioso dall’attuale contesto di trasformazione digitale e crescente importanza dei criteri ESG.

A proposito della nomina in Sace, De Summa dice: “La nomina a presidente del collegio sindacale di una realtà di tale rilievo istituzionale e strategico è per me motivo di orgoglio e profondo senso di responsabilità. Quanto realizzato finora con NexumStp al fianco di migliaia di imprese italiane e l’approccio fondato su una attenzione costante all’innovazione sarà sicuramente funzionale ad adempiere al meglio questo nuovo incarico“.

NexumSTP è una società per azioni che nasce a dicembre del 2018 dalla fusione di alcuni importanti studi di consulenza fiscale e del lavoro. Negli anni successivi sono entrati a far parte del gruppo nuovi soci. Oggi la società conta 59 sedi in Italia, la principale si trova a Roma. Il gruppo Nexum, del quale NexumSTP è capofila, è composto da più di 500 dipendenti e collaboratori e assiste quasi 30 mila clienti, principalmente PMI, offrendo un servizio di consulenza nei settori fiscale, societario, del lavoro, legale, direzionale. Nel modello organizzativo di NexumSTP il sapere professionale, il fare impresa e il capitale di rischio sono fattori complementari e indispensabili di sviluppo. Il cliente riceve consulenze e servizi ampi, competenti e convenienti ovunque si trovi. Nel 2024 è stato lanciato il progetto NexumNet: una iniziativa ambiziosa e innovativa volta a creare un network dinamico e interconnesso tra professionisti e aziende che mantengono la propria autonomia giuridica e operativa. L’obiettivo è favorire la collaborazione e la crescita, offrendo una serie di vantaggi esclusivi per gli aderenti. Ad oggi vi hanno aderito più di 150 realtà.