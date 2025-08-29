US Open: Sinner batte anche Popyrin e ora sfida Shapovalov

US Open, Sinner impeccabile: si libera in tre set di Popyrin. Il prossimo sfidante del campione azzurro sarà il canadese Denis Shapovalov
Un’altra vittoria per tre set a zero per Jannik Sinner, approdato al terzo turno degli Us Open di tennis. Sui campi di Flushing Meadows, a New York, l’azzurro ha battuto senza concedere nulla Alexei Popyrin con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2, prendendosi una ‘rivincita’ sull’australiano che si era imposto su di lui nell’unico confronto tra i due nell’ormai ‘lontano’ 2021 al Masters 1000 di Madrid.
Per Sinner è stato il 23esimo successo di fila negli Slam sul cemento, dove è imbattuto dall’Australian Open 2024. Adesso il numero 1 del mondo affronterà il canadese Denis Shapovalov.