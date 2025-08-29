Tiziano Ferro cancella tutti i post social e cambia immagine del profilo

Tiziano Ferro cancella tutti i post social: nuova musica in arrivo? Il cantautore ha anche cambiato immagine di profilo

Dopo mesi di assenza social, novità sembra stiano per arrivare da Tiziano Ferro. Il cantautore ha cancellato tutti i post di Instagram e aggiornato la foto di profilo dei suoi account. Gesti che i fan interpretano come segno dell’arrivo di un annuncio. Che si tratti di una canzone o di un progetto più ampio non è dato saperlo. Il cantautore non ha, infatti, lanciato nessuna comunicazione ufficiale. Sui social, però, i suoi fedelissimi sono già su di giri.

L’ultima uscita dell’artista risale a novembre scorso quando il 45enne ha collaborato nel singolo di Elodie, “Feeling”. Negli ultimi giorni, poi, Tiziano è finito al centro dei rumors per una sua presunta partecipazione al Festival di Sanremo 2026. Notizia, anche questa, senza conferme.

