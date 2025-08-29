Tiziano Ferro cancella tutti i post social e cambia immagine del profilo


Tiziano Ferro cancella tutti i post social: nuova musica in arrivo? Il cantautore ha anche cambiato immagine di profilo

tiziano ferro

Dopo mesi di assenza social, novità sembra stiano per arrivare da Tiziano Ferro. Il cantautore ha cancellato tutti i post di Instagram e aggiornato la foto di profilo dei suoi account. Gesti che i fan interpretano come segno dell’arrivo di un annuncio. Che si tratti di una canzone o di un progetto più ampio non è dato saperlo. Il cantautore non ha, infatti, lanciato nessuna comunicazione ufficiale. Sui social, però, i suoi fedelissimi sono già su di giri.

L’ultima uscita dell’artista risale a novembre scorso quando il 45enne ha collaborato nel singolo di Elodie, “Feeling”. Negli ultimi giorni, poi, Tiziano è finito al centro dei rumors per una sua presunta partecipazione al Festival di Sanremo 2026. Notizia, anche questa, senza conferme.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)