Su Youtube il videoclip di “Ok”, l’ultimo singolo di Tommy Cash

Da Roma e provincia a Milano e fino a Bari: Tommy Cash in giro per l’Italia nel video di “Ok”. Con lui anche le nonnine di Ostuni

È uscito oggi il videoclip di “Ok”, l’ultimo singolo di Tommy Cash, presentato in anteprima al Red Valley Festival e già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Così come il brano, interamente in italiano e costruito come un originale “abbecedario” dove ogni lettera diventa simbolo di moda e cultura, anche il videoclip si trasforma in un mosaico vivace e ironico, in cui convivono estetiche urbane e suggestioni popolari, tradizione e contemporaneità.

Diretto da Analina Pasok, e con la partecipazione delle nonne di Ostuni, i Lionfield (influencer duo musicale già noto per l’energia contagiosa) e i bambini della scuola di Ostuni, il videoclip è un racconto corale che attraversa l’Italia: da Roma e la sua provincia, a Milano (Lodi), fino a Bari, la bianca città pugliese.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)