Sorteggi Champions League: ecco le avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juve

Sorteggi Champions League 2025/2026: ecco le avversarie in casa e in trasferta di Napoli, Inter, Atalanta e Juve. Prima giornata tra il 16 e il 18 settembre

L’Inter affronterà in Champions League il Liverpool e l’Arsenal, la Juventus affronterà il Real Madrid e il Borussia Dortmund; l’Atalanta il Chelsea e il Psg, infine il Napoli Chelsea e il Manchester. Lo ha stabilito il sorteggio di Monte Carlo, il primo con la nuova formula che prevede una ‘fase campionato’. La Champions prenderà il via ufficialmente con la prima giornata in programma tra il 16 e il 18 settembre, mentre la finale si giocherà alla Puskas Arena di Budapest il 30 maggio. Al termine della prima fase a 36 squadre passeranno le prime 8 piazzate, le ultime 8 saranno invece eliminate mentre chi occuperà la parte centrale della graduatoria disputerà gli spareggi per l’accesso agli ottavi.

INTER CONTRO LIVERPOOL E ARSENAL

In dettaglio: gli incontri dei Neroazzurri contro Liverpool e Arsenal saranno entrambi in casa. Sulla strada dei nerazzurri ci sono anche Borussia Dortmund (trasferta), Atletico Madrid (trasferta), Slavia Praga (casa), Ajax (trasferta), Kairat Almaty (casa) e Union SG (trasferta).

JUVENTUS CONTRO REAL MADRID E BORUSSIA

La Juventus affronterà in Champions League il Real Madrid (in trasferta) e il Borussia Dortmund (in casa). Sulla strada dei bianconeri anche il Benfica (casa), il Villarreal (trasferta), Sporting Lisbona (casa), Bodo Glimt (trasferta), Pafos (casa) e Monaco (trasferta).

ATALANTA CONTRO CHELSEA E PSG

L’Atalanta affronterà in Champions League il Chelsea (in casa) e il Psg (in trasferta). Sulla strada dei bergamaschi ci sono anche Bruges (casa), Eintracht Francoforte (trasferta), Slavia Praga (casa), Marsiglia (trasferta), Athletic Bilbao (casa) e Union SG (trasferta).

NAPOLI CONTRO CHELSEA E MANCHESTER CITY

Il Napoli affronterà in Champions League il Chelsea (in casa) e il Manchester City (in trasferta). Sulla strada dei partenopei anche Eintracht Francoforte (casa), Benfica (trasferta), Sporting Lisbona (casa), PSV (trasferta), Qarabag (casa) e Copenhagen (trasferta).

