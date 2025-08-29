Sant’Agata di Militello: arrestato cittadino cinese per violenza sessuale su una 11enne

Un cittadino cinese è stato arrestato dalla polizia di Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, con l’accusa di violenza sessuale su una 11enne

Un cittadino cinese è stato arrestato dalla polizia di Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, con l’accusa di violenza sessuale su una 11enne. L’uomo, finito in carcere su disposizione del gip del tribunale di Patti, è stato denunciato dai genitori della ragazzina. L’avrebbe seguita all’interno di un negozio non coperto da videosorveglianza e, approfittando dell’assenza dei genitori impegnati negli acquisti, l’avrebbe palpeggiata ripetutamente. La piccola ha poi raccontato quanto accaduto in lacrime ai genitori.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)