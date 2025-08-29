L’oroscopo di oggi, venerdì 29 agosto 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 29 agosto 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La nostra storia d’amore si destreggia fra altri e bassi, ma oggi l’incontro di Venere con Saturno e Urano ci persuade a imboccare la strada dell’altare. È arrivato il momento giusto per una decisione importante, prendiamola sia con il cuore sia con la testa.
Toro
Un martedì d’agosto è il palco ideale per mettere in scena un’atmosfera piacevole, disinvolta e spigliata, con gli amici come attori protagonisti. La certezza di piacere a chi ci piace crea un circolo virtuoso. Riempiamoci gli occhi di nuove suggestioni.
Gemelli
Gli imprevisti dei giorni scorsi spariscono con l’ingresso della Luna in Bilancia: ritroviamo il nostro consueto entusiasmo, torniamo a far festa. Venere in sestile a Urano suggerisce di controllare la posta e telefono, fantastiche sorprese in vista.
Cancro
Luna stregata in quadrato, una minaccia per la nostra tranquillità. Se una persona attende una nostra decisione, non indugiamo: o è un sì o è un no. Ore delicate, da gestire evitando di strafare: meglio assumere un atteggiamento modesto, dimesso.
Leone
Venere nel nostro cielo, appoggiata da Saturno e Urano, annuncia un giorno ruggente, appassionato e forse fatale, propizio a incontri che lasciano il segno. La situazione sentimentale ci dona gratificazioni e conferme sul rapporto di coppia. Pensiamo alle nozze.
Vergine
Fra gli annunci odierni, troviamo ciò che ci serve: cuore, amicizia, acquisti. Invitiamo una persona cara e trasciniamola con noi, divertimento assicurato. Un’improvvisa certezza si fa strada in noi: se amore deve essere, bene, altrimenti meglio una beata solitudine.
Bilancia
La Luna congiunta a Marte consiglia di accettare serenamente il confronto. Irrigidirci sulle nostre posizioni, per quanto ponderate, non ci fa buon gioco. Il settore più in luce è quello professionale, dove le trattative sono in corso e promettono molto bene.
Scorpione
Il martedì trascorre in un clima di pigrizia. Prendiamolo così, senza voler fare a tutti i costi. Se non ci sono impegni pressanti, riposiamo. Abbiamo tempo e voglia di osare nei sentimenti o sul lavoro, di far capire che ci siamo anche noi? Domani.
Sagittario
Addomestichiamo l’orgoglio e la permalosità, oggi che la Luna torna ad appoggiarci: se guardiamo le cose con lucidità, sappiamo anche gestirle abilmente. Al temporaneo calo dei giorni passati, si sostituisce una rinnovata costanza, con cui recuperare terreno.
Capricorno
Luna capricciosa in Bilancia. La settimana è appena iniziata, in mezzo al filo spinato degli imprevisti e del nervosismo: cerchiamo un rimedio. Una cena romantica non dà gli effetti sperati: per la rappacificazione servono ancora tempo e dedizione.
Acquario
Qualche contrasto per questioni relative alle spese non riuscirà a intaccare il buonumore che ci portiamo addosso, grazie al trigono lunare. Un invito a un’escursione in montagna ci spiazza, ma pensandoci bene non abbiamo motivo di rifiutare.
Pesci
Martedì tranquillo, all’insegna del lavoro senza sforzo né fatica. Con la giusta squadra, siamo in grado di sollevare il mondo, senza stancarci mai. Affabili e vitali, rappresentiamo una sicurezza per coloro che ci amano: non deludiamoli, restiamo umani.