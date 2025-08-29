“Le mie ragazze di carta” stasera su Rai 1: la trama del film

Stasera su Rai 1 “Le mie ragazze di carta” con Alvise Marascalchi, Marta Guerrini e Christian Mancin: la trama del film

“Le mie ragazze di carta”, il film proposto da Rai 1 venerdì 29 agosto 2025 alle 21:25, racconta, con i toni della commedia, due momenti decisivi della vita di tre adolescenti: il passaggio dalla pubertà alla preadolescenza vissuto tra primi amori e partite di rugby e quello dal mondo della campagna al mondo della città.

Siamo alla fine degli anni 70, nel trevigiano, in un periodo in cui la rapida espansione delle città investe anche la famiglia Bottacin, composta da Primo, Anna e Tiberio. Per loro, e in particolare per il giovane Tiberio, il cambiamento dalla vita contadina a un contesto urbano sarà piuttosto tumultuoso. Il racconto di un periodo storico di grandi trasformazioni sociali ed economiche, in cui anche le sale cinematografiche, luoghi tipici di fruizione comunitaria, dovettero ripiegare verso una programmazione a luci rosse per evitare il fallimento.