“La caduta delle aquile” stasera su Rai Movie: la trama del film

Si combatte fra cielo e terra, nella Prima guerra mondiale: su Rai Movie, venerdì 29 agosto alle 21.10, c’è “La caduta delle aquile” di John Guillermin

Si combatte fra cielo e terra, nella Prima guerra mondiale: su Rai Movie, venerdì 29 agosto alle 21.10, c’è “La caduta delle aquile” di John Guillermin, con George Peppard, James Mason, Ursula Andress. Un giovane sergente dell’esercito tedesco riesce, non senza difficoltà, a entrare nell’aviazione: il settore è dominato da ufficiali di nobili origini che si mostrano ostili verso Stachel, la cui estrazione è invece modesta.

Ma il pilota riesce a distinguersi, anche se in maniera non perfettamente limpida: a quel punto la propaganda militare comincia a esaltarlo, sottolineandone addirittura le umili origini. La situazione è insidiosa: i combattimenti aerei non ammettono scorciatoie. Appassionante vicenda, “La caduta delle aquile” è un film originale che si concentra sulla psicologia del conflitto e sulle dinamiche militari, al di là della contrapposizione tra forze avversarie.