Gin & Tonic Festival al via oggi all’ex Macello di Milano

edizione 2025 di Gin & Tonic Festival, in programma all’ex Macello di Milano da venerdì 29 a domenica 31 agosto 2025 (dalle 18 a mezzanotte). Gin & Tonic Festival è un’esperienza unica nel suo genere, grazie alla presenza di oltre 400 gin selezionati, degustazioni, masterclass con relatori di fama internazionale, aree market, food, dj set, karaoke, un’area giochi, una tatuaggi e tanto altro ancora.

Le aree tematiche

Il festival è suddiviso in aree tematiche basate sulla provenienza dei gin: Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Germania-Olanda-Belgio e resto del mondo, alla presenza di produttori e distributori di gin provenienti da tutta Italia. Oltre a far degustare le loro creazioni, racconteranno storia e caratteristiche dei propri gin, svelando curiosità, botaniche utilizzate e tecniche di produzione. Un’occasione unica per scoprire da vicino il mondo del gin e conoscere le eccellenze artigianali e i grandi brand internazionali, con una serie di attività e contenuti extra quali la possibilità di creare il proprio gin, degustare sigari curata dal rinomato club Amici del Toscano, votare il proprio gin preferito e soprattutto gustare il proprio gin & tonic preferito grazie all’utilizzo di bicchieri in policarbonato e la loro miglior resa e le toniche Fever Free sempre servite fredde, in modo da garantire sempre alle migliaia di persone presenti la freschezza dei cocktail.

I contenuti extra

Tanti i contenuti ed i motivi per partecipazione all'edizione milanese del Gin & Tonic Festival. In primis le masterclass gratuite, ogni giorno dalle 18.30 alle 20.00, con due tra i massimi esperti di categoria: Marco Bertoncini, Rectifier The Gin Guild parlerà di Fare Gin nel 2025, idee, tecniche e strategie per chi desidera produrre gin oggi e domani; Vanessa Piromallo, giudice internazionale e Rectifier The Gin Guild si occuperà de Il Gin Perfetto e come lo valuta una giuria internazionale. Vanessa Piromallo e Marco Bertoncini sono due degli unici tre italiani membri della prestigiosa Gin Guild, la più autorevole associazione mondiale dedicata al gin. Fondatori di ilGin.it ed hanno esperienze internazionali da oltre 15 anni nella cultura, divulgazione e creazione di Gin. Un'esperienza di altissimo livello che unirà aneddoti, degustazioni guidate e fonti di ispirazione per chi ami il gin o sogni di produrlo.

Partner e Sponsor d’Eccellenza

Il successo del Gin & Tonic Festival è impreziosito da collaborazioni prestigiose con leader del settore, Fever-Tree (main sponsor) e ilGin.it e Mosaico Spirits.

Fever-Tree (Main Sponsor): si riconferma la storica partnership con Fever-Tree, main sponsor dell’evento fin dal 2016. Riconosciuta globalmente per i suoi mixer premium a base di ingredienti naturali e di altissima qualità, Fever-Tree condivide con il festival la stessa filosofia: se un gin è di pregio, anche la tonica deve esserlo. Fever-Tree fornirà le sue iconiche toniche, dal chinino del Congo ai limoni di Sicilia, per garantire che ogni degustazione sia un’esperienza di gusto superiore.

ilGin.it e Mosaico Spirits: partner d’eccellenza, : partner d’eccellenza, ilGin.it è il portale di riferimento in Italia per la cultura del gin, mentre Mosaico Spirits è la realtà produttiva specializzata nella creazione di gin personalizzati di alta qualità. Insieme, rappresentano il connubio perfetto tra divulgazione e produzione e saranno presenti con un loro stand dedicato per presentare una selezione delle loro migliori etichette.

Ingresso sempre gratuito

Al Gin & Tonic Festival i pagamenti avverranno tramite i totem Foodja o direttamente alla casse. Con l’acquisto acquisto delle consumazioni prima o durante l’evento sull’app Foodja si eviteranno le code grazie al QR generato dalla relativa app sul proprio smartphone.

L’ingresso al Gin & Tonic Festival è sempre gratuito, previa registrazione obbligatoria su Eventbrite ogni giorno entro le ore 21:00. In caso di maltempo, l’ex Macello dispone di un’ampia area coperta per gustare al meglio i propri Gin & Tonic.

A proposito del Gin & Tonic Festival

Nato nel 2016, il Gin & Tonic Festival è oggi il più grande e iconico evento italiano dedicato al mondo del gin. Con una community in continua crescita e un tour che tocca le principali città italiane, il festival si è affermato come un punto di riferimento per appassionati e professionisti, consolidando la sua dimensione internazionale con la partecipazione a eventi B2B quali Vinitaly, con il titolo di partner d’eccellenza, e il Bar Convent di Berlino il prossimo ottobre.