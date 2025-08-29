“Double Team – Gioco di squadra” stasera su Rai 4: la trama del film

Stasera in prima serata su Rai 4 in onda il film “Double Team – Gioco di squadra” con Jean-Claude Van Damme, Dennis Rodman e Mickey Rourke : la trama

Uno dei film più noti e amati con Jean-Claude Van Damme che divide lo schermo con il campione di basket Dennis Rodman e con Mickey Rourke: è “Double Team – Gioco di squadra”, in onda venerdì 29 agosto, alle 21.20, su Rai 4. Nel film – diretto dal regista di “Once Upon a Time in China” e “Detective Dee”, Tsui Hark – l’agente dell’antiterrorismo Jack Quinn si allea con Yaz, bizzarro inventore e trafficante d’armi, per stanare e sconfiggere il malvagio criminale internazionale Stavros, che ha sequestrato suo figlio. Uno spettacolo d’azione e adrenalina, in parte girato a Roma, che ha lasciato il segno nel suo genere.