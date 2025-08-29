Anche Trump commenta il fidanzamento di Taylor Swift e Travis Kelce

Trump sotterra l’ascia di guerra e commenta il fidanzamento di Taylor Swift e Travis Kelce: “Auguro loro tanta fortuna”

Le parole che non ti aspetti. Donald Trump non ha mai manifestato grande simpatia per Taylor Swift e anzi ha più volte commentato negativamente la popstar, arrivando a dire di odiarla. La cantante ha appoggiato la campagna di Kamala Harris durante le ultime elezioni e sostiene i democratici da tempo. Dettaglio mai digerito dal presidente Usa. Ora, però, il tycoon sembra seppellire l’ascia di guerra.

Interpellato da una giornalista durante un punto stampa, Trump ha commentato il fidanzamento ufficiale di Swift con Travis Kelce, star del football americano in forza nei Kansas City Chiefs. “Auguro loro tanta fortuna”, ha detto il presidente.

“Penso che sia un grande giocatore, penso che sia un bravo ragazzo”, ha poi sottolineato di Kelce. “Lei è fantastica”, ha detto di Swift stupendo i presenti. Solo tre settimane, esaltando lo spot dei jeans con protagonista l’attrice (repubblicana) Sidney Sweeney, ha dichiarato che la cantante “non è più hot”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)