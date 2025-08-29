Alzheimer: conferme di efficacia dopo quattro anni di terapia con lecanemab

Alzheimer in fase iniziale: secondo nuovi dati, i pazienti continuano a beneficiare di quattro anni di terapia con lecanemab

Dati appena presentati all’Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) 2025, tenutasi a Toronto, Canada dimostrano i benefici del trattamento continuativo con lecanemab, un anticorpo anti-beta amiloide (Aβ) protofibrillare per il trattamento della malattia di Alzheimer (AD) in fase iniziale.

Quattro anni di terapia con lecanemab hanno aiutato i pazienti a rallentare la progressione dell’AD e a rimanere più a lungo negli stadi iniziali dell’AD rispetto al corso naturale della malattia.

Clarity AD è uno studio globale di Fase 3, controllato con placebo, in doppio cieco, a gruppi paralleli, randomizzato, per valutare il trattamento endovenoso con lecanemab 10 mg/kg due volte a settimana per la malattia di Alzheimer in fase iniziale, che ha coinvolto 1.795 pazienti (gruppo di trattamento: 898, gruppo placebo: 897). Il 95% dei pazienti che hanno completato lo studio principale (18 mesi) ha scelto di continuare nello studio di estensione in aperto (OLE), con 478 pazienti che ricevono ancora il trattamento da quattro anni. Nello studio principale Clarity AD, il cambiamento medio rispetto al basale tra il gruppo trattato con lecanemab e il gruppo placebo dopo 18 mesi è stato di -0,45 (P=0,00005) sull’endpoint primario della scala globale cognitiva e funzionale CDR-SB.

Per fornire un contesto, un cambiamento da 0,5 a 1 nei domini del punteggio Clinical Dementia Rating (CDR) di Memoria, Affari Comunitari e Casa/Hobby riflette un passaggio da lieve compromissione a perdita di indipendenza. Ciò può influire sulla capacità di una persona di essere lasciata sola in sicurezza, di ricordare eventi recenti, di partecipare alle attività quotidiane, di gestire le faccende domestiche e di dedicarsi a hobby e interessi intellettuali.

Dopo oltre tre anni di trattamento, includendo sia lo studio principale che l’OLE, i dati hanno mostrato che lecanemab ha dimostrato una riduzione del declino cognitivo – misurato dalla CDR-SB – di 1,01 punti rispetto al declino atteso osservato nella coorte Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI). Questo beneficio è diventato più pronunciato dopo quattro anni, con una riduzione di 1,75 punti.

Allo stesso modo, se confrontato con il declino atteso nella coorte BioFINDER, lecanemab ha mostrato una riduzione di 1,40 punti a tre anni e una riduzione ancora maggiore di 2,17 punti al quarto anno.

Figure 1. Changes in CDR-SB over 4 years of Lecanemab Administration

Profilo di sicurezza costante osservato in quattro anni di trattamento con Lecanemab

Non sono stati osservati nuovi eventi avversi nell’OLE (Open-Label Extension) con il trattamento continuato con lecanemab per oltre quattro anni. I tassi di anomalie di imaging correlate all’amiloide (ARIA) sono diminuiti dopo i primi 12 mesi e sono rimasti costanti per tutti e quattro gli anni di trattamento continuativo. Come indicato nell’etichetta del prodotto della FDA, l’incidenza e i tempi delle ARIA variano tra i diversi trattamenti.

Oltre il 50% dei pazienti che hanno iniziato il trattamento nelle fasi iniziali dell’AD ha continuato a mostrare un miglioramento nei punteggi clinici dopo quattro anni di terapia con Lecanemab

Lo studio Clarity AD includeva un sottostudio opzionale di PET tau e utilizzava il tracciante MK6240 per identificare i pazienti con bassi livelli di accumulo di tau nel cervello, un indicatore della fase iniziale dell’AD. Tra questi pazienti, dopo quattro anni di trattamento con lecanemab, il 69% ha mostrato un miglioramento o nessun declino, e il 56% ha mostrato un miglioramento rispetto al basale sulla CDR-SB. Il beneficio osservato a 18 mesi è stato mantenuto per tutti i quattro anni di trattamento. Sulla scala ADAS-Cog14, il 51% dei pazienti ha mostrato miglioramento o nessun declino, e il 51% ha mostrato miglioramento. Sulla scala ADCS MCI-ADL, il 64% dei pazienti ha mostrato miglioramento o nessun declino, e il 58% ha mostrato miglioramento. Questi risultati suggeriscono che iniziare e mantenere il trattamento con lecanemab nella fase iniziale dell’AD può aiutare a rallentare il declino clinico e può fornire benefici sostenuti a lungo termine.

Figure 2. Changes in the proportion of low tau population showing “No Decline” or “Improvement” in CDR-SB

Eisai è il capofila per lo sviluppo di lecanemab e per le presentazioni regolatorie a livello globale, con entrambe le aziende che co-commercializzano e co-promuovono il prodotto, ed Eisai che detiene l’autorità decisionale finale