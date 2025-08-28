Salvini attacca i giornali sul presunto caso del mancato incontro con Meloni a Rimini

Meloni-Salvini, mancato incontro a Rimini. Il vicepremier contro la stampa: “Questo è guardonismo d’agosto, la gente vuole sapere cosa fa il governo non quando uno si incontra”

Al Governo “c’è una squadra, che ovviamente su alcuni temi ha delle sensibilità diverse, ma che poi riesce a fare sintesi. E quando Giorgia oggi ha citato il piano casa per giovani e per famiglie parla di un tema assolutamente concreto”. Così Matteo Salvini prova a scacciare l’ombra di dissapori all’interno del Governo Meloni, nel giorno della doppia visita di premier e vicepremier al Meeting di Rimini.

Salvini se la prende con la stampa: “tristezza del giornalismo”, esordisce all’intervista in pubblico organizzata nel padiglione del Mit al Meeting, a metà pomeriggio commentando appunto i retroscena di stampa.

“Questo- sentenzia il leader della Lega- non è giornalismo, è guardonismo d’agosto. Io penso che qua la gente voglia sapere che cosa sta facendo il Governo per cambiare le loro vite, non quando uno si vede, quando si sente. E quindi sì, ci siamo sentiti, però non cambia come ci sentiamo quasi tutti i giorni per lavoro”. Per Salvini quello di cui fa parte è “un governo solido composto da persone che si stimano, che si telefonano che si salutano e che si vedono a cena anche senza raccontarlo ai giornalisti”.

Oggi a Rimini “Salvini e Meloni non si sono salutati di persona solo per problemi di agenda, alla luce della visita a San Patrignano della premier e del programma del vicepremier”, fanno sapere fonti della Lega.

PONTE SULLO STRETTO, “ORA CORTE DEI CONTI, POI LAVORI A SETTEMBRE”

Al Meeting di Rimini, dove ha visitato il padiglione del Mit dedicato alle varie infrastrutture del paese con tanto di plastico del ponte sullo stretto, Matteo Salvini ribadisce la scaletta che porterà all’apertura dei cantieri nel canale di Sicilia: “In questi giorni dal Mef dovrebbe tornare il pacchetto completo a Palazzo Chigi al Cipe, poi c’è la Corte dei Conti che deve bollinare, poi si parte, conto il mese di settembre, con i lavori e la precantierizzazione”. Al Meeting Salvini ha preso anche l’impegno a tornare nel 2026 coi cantieri aperti.

“Sono orgoglioso di aver riportato il ministero delle infrastrutture e dei trasporti al Meeting di Rimini, alla faccia di qualche rosicone che si lamenta di tutto e di tutti”. E “conto l’anno prossimo, a Dio piacendo, di essere a Rimini con un padiglione ancora più importante, con tanti nuovi cantieri aperti e con la posa della prima pietra del ponte sullo stretto di Messina che sarà realtà dopo 50 anni di chiacchiere”, dice Salvini durante l’intervista al padiglione del Mit.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)