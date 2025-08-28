Riunione su Gaza alla Casa Bianca: Trump ha incontrato Blair e Kushner. L’ex primo ministro inglese e l’ex inviato per il Medio Oriente hanno partecipato alla discussione su vari temi

Si è svolta alla Casa Bianca l’annunciata riunione su Gaza. Al meeting avrebbero partecipato anche l’ex primo ministro inglese Tony Blair e l’ex inviato per il Medio Oriente Jared Kushner. Lo riferisce Reuters, riportando le dichiarazioni di un alto funzionario della Casa Bianca.

Il primo ha avuto mandato durante la guerra in Iraq nel 2003 ed è attivo sulle questioni mediorientali, il secondo – marito della figlia di Trump, Ivanka – è stato consigliere chiave durante il primo mandato del presidente.

“Trump, alti funzionari della Casa Bianca, Blair e Kushner hanno discusso della crisi degli ostaggi, dei piani per intensificare le consegne di aiuti alimentari, dei piani per il dopoguerra e di altro ancora”, ha dichiarato l’alto funzionario. Ha poi descritto l’incontro come “una semplice riunione politica”, di quelle che Trump e il suo team tengono spesso.

Come scrive sempre Reuters, il Financial Times ha riferito che il Tony Blair Institute ha partecipato a un progetto per la ricostruzione postbellica di Gaza. Nelle conversazioni tenute dall’ex primo ministro, però, non si è mai parlato di un trasferimento forzato della popolazione palestinese. Né tantomeno di una Riviera del Medio Oriente, idea avanzata da Kushner in passato e poi paventata da Trump lo scorso febbraio.

