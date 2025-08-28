Papa Leone XIV lancia un nuovo appello: “Si fermi la guerra in Terra Santa”

Crisi in Medio Oriente, Papa Leone XIV: “Si fermi la guerra in Terra Santa. Supplico per la liberazione degli ostaggi, no allo spostamento forzato della popolazione”

“Torno oggi a rivolgere un forte appello sia alle parti implicate che alla comunità internazionale affinché si ponga termine al conflitto in Terra Santa, che tanto terrore, distruzione e morte ha causato”. Papa Leone XIV ha ribadito nuovamente il suo appello alla fine del conflitto in Medio Oriente. Lo ha fatto nel corso dell’udienza generale del mercoledì nell’Aula Paolo VI, in Vaticano.

“Supplico che siano liberati tutti gli ostaggi, si raggiunga un cessate il fuoco permanente, si faciliti l’ingresso sicuro degli aiuti umanitari e venga integralmente rispettato il diritto umanitario, in particolare l’obbligo di tutelare i civili e i divieti di punizione collettiva, di uso indiscriminato della forza e di spostamento forzato della popolazione“, ha sottolineato il pontefice.

Papa Prevost ha, inoltre, espresso la sua vicinanza ai Patriarchi di Gerusalemme: “Mi associo alla Dichiarazione congiunta dei Patriarchi greco-ortodosso e latino di Gerusalemme, che ieri hanno chiesto di ‘porre fine a questa spirale di violenza, di porre fine alla guerra e di dare priorità al bene comune delle persone’”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)