Maurizio Mattioli non è morto. L’attore smentisce con un video: “Sono vivo e vegeto”

Maurizio Mattioli contro la fake news della sua morte. L’attore smentisce con un video: “Sono vivo e vegeto. La clip alla faccia di chi mi vuole morto, è la quarta volta che lo dite”

Ennesima fake news online. Maurizio Mattioli smentisce con un video la notizia di una sua presunta morte. “Sono vivo e vegeto, alla faccia di chi mi vuole morto, è la quarta volta che dite ‘Mattioli è morto’, piantatela”, dice l’attore nella clip.

Con ironia, il 75enne dice: “Non riuscite neanche a portarmi jella per quanto siete co****ni. La cosa che fa riflettere è che queste notizie ormai non fanno più ridere, perché le mettete? Non siete spiritosi. Siete degli imbecilli, dei poveracci”.

Mattioli, poi, conclude: “Se fosse un fatto di eredità, sappiate che i soldi non ci sono più: sono già stati destinati dove devono andare. Datevi una regolata e non mi rompete i co****ni”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)