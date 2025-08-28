Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva per una polmonite

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva: è in un ospedale alle porte di Milano per una polmonite. Le condizioni non sono critiche ma la situazione rimane seria

L’imprenditore ed ex patron dell’Inter Massimo Moratti è ricoverato per una polmonite in terapia intensiva presso l’Istituto Humanitas di Rozzano (Milano).

Moratti, che ha compiuto 80 anni lo scorso maggio, è da tempo malato e a quanto scrive la Gazzetta “non sarebbe in condizioni critiche ma la situazione rimane seria dopo che i medici che lo assistono hanno dovuto intubarlo perché faticava a respirare autonomamente”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)