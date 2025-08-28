Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva per una polmonite


Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva: è in un ospedale alle porte di Milano per una polmonite. Le condizioni non sono critiche ma la situazione rimane seria

vibonati treviso torre annunziata lanciano ruspa

L’imprenditore ed ex patron dell’Inter Massimo Moratti è ricoverato per una polmonite in terapia intensiva presso l’Istituto Humanitas di Rozzano (Milano).

Moratti, che ha compiuto 80 anni lo scorso maggio, è da tempo malato e a quanto scrive la Gazzetta non sarebbe in condizioni critiche ma la situazione rimane seria dopo che i medici che lo assistono hanno dovuto intubarlo perché faticava a respirare autonomamente”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)