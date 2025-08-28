In replica su Rai 1 “Un professore 2” con gli episodi 9 e 10: la trama

Stasera su Rai 1 in onda in replica due episodi della serie “Un professore” intitolati “Leibniz: Rimorsi e Rimpianti”, e “Orazio: Carpe diem”: la trama
Giovedì 28 agosto 2025 alle 21:30 su Rai 1 in onda in replica la seconda stagione della fiction “Un professore”.
Nell’episodio 9 “Leibniz: Rimorsi e Rimpianti” Nina chiede la custodia della figlia. Mimmo rivela “i piani” di Molosso a Simone che a sua volta li svela a Dante che consulta “Pantera”. Intanto la famiglia allargata esacerba gli attriti.
Nell’episodio 10 “Orazio: Carpe diem” dopo l’incidente, i servizi sociali negano a Nina di vedere la bambina. Dante presenta Pantera a Mimmo, e rivela a Simone il suo stato di salute. Viola confida a Rayan l’esito della visita.