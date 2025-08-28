In libreria il “Nuovo manuale di scrittura Haikai” di Antonio Sacco

La seconda edizione ampliata del manuale di Antonio Sacco si conferma una guida pratica e autorevole per chi desidera imparare a comporre haiku, tanka, senryū, haibun e haig

Questa seconda edizione ampliata del manuale di Antonio Sacco si conferma una guida pratica e autorevole per chi desidera imparare a comporre haiku, tanka, senryū, haibun e haiga, le principali forme poetiche della tradizione giapponese. Con taglio chiaro e rigoroso, ricco di esempi ed esercizi originali, il manuale accompagna il lettore in un percorso graduale e consapevole: dalla struttura formale dello haiku – con attenzione alla metrica e allo stacco (kireji) – fino alla sua sostanza poetica, fatta di osservazione, scelta del kigo, sobrietà, non-detto e profonda sintonia con la natura (kikan).

L’opera indica gli errori più comuni da evitare per scrivere buoni haiku e dedica ampio spazio alle tecniche compositive, all’estetica tradizionale (wabi, sabi, yūgen), alla figura del haijin e all’evoluzione della poetica haikai. Un manuale unico nel panorama occidentale, adatto sia a chi muove i primi passi sia a chi desidera approfondire con metodo e passione quest’arte secolare. Uno strumento indispensabile per ogni aspirante poeta haiku.

Antonio Sacco (1984) è studioso di poesia haiku e autore premiato a livello internazionale.