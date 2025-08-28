Il film “Conversazioni con altre donne” stasera su Rai Movie: la trama

Una storia d’amore particolare: giovedì 28 agosto alle 21.10 in prima visione su Rai Movie c’è “Conversazioni con altre donne”, per il ciclo “Mai Visti prima”: la trama

Una storia d’amore particolare: giovedì 28 agosto alle 21.10 in prima visione su Rai Movie c’è “Conversazioni con altre donne”, per il ciclo “Mai Visti prima”. Lui e lei sono separati e non si vedono da nove anni: si ritrovano come invitati a un matrimonio, dove l’uomo propone un brindisi all’ex moglie. Pian piano scopriranno di avere ancora una forte affinità: tra ricordi e chiacchiere sta rinascendo una passione in realtà mai sopita. Filippo Conz, al suo esordio nel lungometraggio, si affida a Valentina Lodovini e Francesco Scianna: molto affiatati i due portano avanti una storia di base semplice, ma ricca per testo, cinematografia e musica, composta per il film da Paolo Fresu. Nel cast, anche Chiara Baschetti.