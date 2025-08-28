Il film “A Lonely Place to Die” stasera su Rai 4: la trama

Sono le Highlands scozzesi lo scenario del survival-thriller “A Lonely Place to Die”, in onda giovedì 28 agosto alle 21.20 su Rai 4, per il ciclo “Thriller sotto il sole”

Sono le Highlands scozzesi lo scenario del survival-thriller “A Lonely Place to Die”, in onda giovedì 28 agosto alle 21.20 su Rai 4, per il ciclo “Thriller sotto il sole”. Diretto dal regista indipendente Julian Gilbey – già autore del cult del genere crime “Rise of the Footsoldier” – il film racconta la storia di cinque alpinisti in escursione che trovano una ragazzina sepolta viva.

Dopo averla liberata e condotta con loro, si rendono conto che i responsabili della violenza sono sulle loro tracce, intenzionati a recuperare la ragazzina. Nel cast c’è la “scream queen” Melissa George (“Turistas”, “Amityville Horror”) e il villain della saga “Mission: Impossible”, Sean Harris.