Il film “A Lonely Place to Die” stasera su Rai 4: la trama


Sono le Highlands scozzesi lo scenario del survival-thriller “A Lonely Place to Die”, in onda giovedì 28 agosto alle 21.20 su Rai 4, per il ciclo “Thriller sotto il sole”. Diretto dal regista indipendente Julian Gilbey – già autore del cult del genere crime “Rise of the Footsoldier” – il film racconta la storia di cinque alpinisti in escursione che trovano una ragazzina sepolta viva.

Dopo averla liberata e condotta con loro, si rendono conto che i responsabili della violenza sono sulle loro tracce, intenzionati a recuperare la ragazzina. Nel cast c’è la “scream queen” Melissa George (“Turistas”, “Amityville Horror”) e il villain della saga “Mission: Impossible”, Sean Harris.