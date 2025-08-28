Chris Froome investito e trasportato in ospedale per numerose fratture

Ciclismo, Chris Froome investito da un’auto e trasportato in ospedale: “Numerose fratture”. Il 4 volte campione del Tour de France sarà sottoposto a intervento chirurgico nelle prossime ore
Grave incidente stradale per Chris Froome. Il ciclista britannico della Israel-Premier Tech è stato investito da un’auto mentre si allenava sulle strade nelle vicinanze di Saint-Raphael, in Francia, ed è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale di Tolone.
“NUMEROSE LESIONI, STAGIONE FINITA”
Secondo quanto riporta L’Equipe, il quattro volte vincitore del Tour de France (2013, 2015, 2016 e 2017) è rimasto cosciente ed è riuscito a parlare con il suo entourage, ma è rimasto gravemente ferito riportando numerose fratture. Si legge anche che, molto probabilmente, le lesioni riportate lo terranno fuori dalle competizioni fino alla fine di questa stagione.
“PNEUMOTORACE, COSTOLE ROTTE E FRATTURA DELLA COLONNA VERTEBRALE: INTERVENTO CHIRURGICO NEL POMERIGGIO”
Dai profili social del ciclista sono stati poi pubblicati gli ultimi aggiornamenti delle sue condizioni: pneumotorace confermato, 5 costole rotte e una frattura della colonna vertebrale. Il ciclista britannico sarà sottoposto a un intervento chirurgico nel pomeriggio.
Chris Froome 40 anni, era già rimasto coinvolto in un incidente nel 2019 durante la ricognizione di una crono del Delfinato: costretto a una lunga riabilitazione, non era più tornato ad alti livelli di prestazione.
