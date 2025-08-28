Auto nel Po: recuperati i corpi di due anziani

Auto fuori strada cade nel Po: recuperati i corpi di due anziani. L’incidente è avvenuto nel Mantovano: la forte pioggia potrebbe aver contribuito a fare perdere il controllo della vettura

Sull’asfalto restano i segni della frenata disperata con cui il conducente ha cercato di evitare, senza successo, la caduta del mezzo nel fiume. Forse la pioggia, forse una disattenzione, o un malore sono le cause possibili che hanno contribuito a mandare fuori strada l’auto e a farla scivolare nell’argine, a San Benedetto Po, nel Mantovano, nella prima mattinata di oggi, giovedì 28 agosto.

Dopo tre ore di ricerche, condotte da polizia locale e vigili del fuoco, sono stati recuperati i corpi delle due persone, un uomo e una donna, che stavano viaggiando a bordo della vettura: si tratterebbe di una coppia di anziani che risultavano dispersi.

COSA È SUCCESSO

L’auto è precipitata nelle acque del Po, gonfie per le precipitazioni, nell’unico punto dell’argine senza alberi o vegetazione che potessero interrompere la sua corsa. A dare l’allarme è stato un testimone che avrebbe assistito all’incidente, avvenuto poco prima le 9, sulla strada Argine Nord prima della frazione di Brede. Sul posto si sono precipitati carabinieri, 118 e Vigili de fuoco. Le ricerche, rese più complicate dal maltempo in corso, sono state portate avanti da sommozzatori e dall’elicottero dei vigili del fuoco. I corpi sono stati recuperati poco dopo mezzogiorno.

