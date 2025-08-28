A Palermo sequestrato e smantellato un food truck abusivo

Palermo, sequestrato e smantellato un food truck completamente abusivo. Riscontrate “pessime condizioni igienico-sanitarie e strutturali”

Un food truck completamente abusivo, privo delle autorizzazioni per la somministrazione di cibo e con tanto di area ristoro esterna, è stato scoperto dai carabinieri del Nas di Palermo nel centro storico del capoluogo siciliano.

I militari hanno riscontrato “le pessime condizioni igienico-sanitarie – spiega una nota – e strutturali, la mancanza delle licenze, dell’autorizzazione sanitaria e della comunicazione di inizio attività”.

Sequestrata l’intera struttura, con un’ape car e un deposito di alimenti, oltre a sedie e tavoli, per un valore complessivo di duecentomila euro. Scattate multe per circa diecimila euro. Sequestrati anche due quintali di alimenti e preparati gastronomici privi di tracciabilità alimentare.

