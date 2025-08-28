A Cinecittà World persone bloccate a decine di metri di altezza sulle montagne russe

Montagne russe da panico: a Cinecittà World persone bloccate a decine di metri di altezza. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco con autoscala, per far scendere i passeggeri in sicurezza
Chi cercava emozioni forti le ha sicuramente trovate sulle montagne russe a Cinecittà World. Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 28 agosto, i passeggeri in corsa sulla giostra Altair si sono infatti trovati bloccati all’improvviso a decine di metri di altezza. Immediato l’intervento di recupero dei Vigili del fuoco di Pomezia, intervenuti con l’autoscala.
“Alle ore 14.40 la Sala Operativa dei Vvf – si informa in una nota – ha inviato presso il parco divertimenti Cinecittà World la squadra territoriale di Pomezia, con in supporto l’autoscala, più il personale del Nucleo Saf, per soccorrere diverse persone rimaste bloccate per un problema tecnico sulla giostra Altair”.
