US Open: Sinner senza problemi con Kopriva al primo turno

Us Open, Sinner parte forte: tre set a zero contro Kopriva. Matteo Arnaldi fuori al primo turno, Musetti vince in rimonta

Inizio sprint e senza incertezze per Jannik Sinner agli Us Open di tennis. Sui campi di Flushing Meadows, a New York, l’azzurro nel primo turno ha infatti travolto il ceco Vit Kopriva, al quale ha lasciato solo quattro game. Per l’altoatesino, in completo rosso mattone e con la fasciatura al braccio destro, chiamato a difendere il numero 1 del mondo, vittoria in tre set con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-2.

US OPEN, SINNER: “BUON INIZIO, ARRIVATO NELLA MIGLIORE CONDIZIONE POSSIBILE”

“Sono soddisfatto, è stato un buon inizio, sono arrivato a questo torneo nella migliore condizione possibile”. Il sorriso di Jannik Sinner dopo la prima agli Us Open. Battuto il ceco Vit Kopriva in tre set in un’ora e 38 minuti.

“Sono felice di stare di nuovo bene– ha aggiunto l’azzurro- Abbiamo fatto il possibile per essere al meglio”, anche per difendere il titolo e il posto di numero 1 del mondo. Per l’altoatesino intanto è arrivata la 22esima vittoria di fila se si considerano tutte le partite a livello Slam disputate sul cemento a partire dall’Australian Open 2024.

“Qui ho ricordi straordinari– ha detto ancora- ma ogni edizione è diversa. E difficile. Questo è un torneo speciale, l’atmosfera è sempre incredibile. Grazie a tutti i tifosi che sono venuti per me“. Appuntamento al secondo turno.

US OPEN, ARNALDI FUORI CON TANTI RIMPIANTI: KO AL QUINTO SET

Matteo Arnaldi fuori al primo turno con tanti rimpianti agli Us Open di tennis. Sui campi di Flushing Meadows, a New York, l’azzurro è stato infatti rimontato da 2 set a 0 e sconfitto dall’argentino Francisco Cerundolo, numero 19 del tabellone, che si è imposto al quinto con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-4, 6-3.

US OPEN, MUSETTI VINCE IN RIMONTA E VA AL SECONDO TURNO

Lorenzo Musetti si è qualificato al secondo turno degli Us Open di tennis. Sui campi di Flushing Meadows, a New York, l’azzurro ha rimontato e battuto nella prima partita il francese Giovanni Mpetshi Perricard, imponendosi in quattro set con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4, 6-4.

