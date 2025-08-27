Un delfino nuota vicino alla riva a Porto Recanati

Sorpresa a Porto Recanati, un delfino nuota vicino alla riva: è saltato fuori dall’acqua vicinissimo alla costa, nella meravigliosa Riviera del Conero, tra lo stupore dei bagnanti

È stato avvistato a pochi metri dalla riva intento a seguire una piccola imbarcazione: un delfino si è mostrato questa mattina nel mare di Porto Recanati, nelle Marche, all’altezza dello stabilimento balneare ‘Pineta Camping’. È il secondo avvistamento in pochi giorni.

Come si vede dal video il cetaceo salta fuori dall’acqua vicinissimo alla costa, nella meravigliosa Riviera del Conero, tra lo stupore dei bagnanti.

(Foto di repertorio e video di Adriano Gasperetti)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)