Su Rai Movie l’horror d’autore “Nosferatu, il principe della notte”: la trama

Per la prima serata di mercoledì 27 agosto Rai Movie, alle 21.10, propone “Nosferatu, il principe della notte”, cult horror del 1979 diretto da Werner Herzog: la trama del film

Per la prima serata di mercoledì 27 agosto Rai Movie, alle 21.10, propone “Nosferatu, il principe della notte”, cult horror del 1979 diretto da Werner Herzog che quest’anno al Festival del Cinema di Venezia riceve il Leone d’Oro alla carriera.

Il regista, fra i più importanti autori del cinema tedesco contemporaneo, omaggia l’espressionismo tedesco degli anni Venti e Friedrich Wilhelm Murnau, autore di “Nosferatu, il vampiro” del 1922, presentando una nuova versione del mito di Dracula particolarmente cupa e tragica, caratterizzata da un’atmosfera onirica, suggestiva e poetica. Jonathan Harker, giovane agente immobiliare interpretato da Bruno Ganz, ignorando i nefasti presentimenti di sua moglie Lucy, una luminosa Isabelle Adjani, si reca dal Mar Baltico in Transilvania per svolgere una trattativa di vendita di una proprietà con il conte Dracula, interpretato da Klaus Kinski.

Jonathan, ignaro del pericolo, si avventura nel castello di Dracula – chiamato Nosferatu (l’inestinto) dalla popolazione locale – che finisce per morderlo trasformandolo a sua volta in vampiro. Intanto, Lucy mette in atto un piano drammatico per fermare il mostro e tentare di salvare suo marito. Nel cast anche Roland Topor, Walter Ladengast, Martje Grohmann.