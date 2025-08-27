Stasera su Rai 5 “Noos. Viaggi nella natura” alla scoperta dei “conflitti” del Serengeti

Continua il racconto di Alberto Angela a “Noos. Viaggi nella natura”, in onda mercoledì 27 agosto alle 21.15 in prima visione su Rai 5

I luoghi più affascinanti della Terra, alla scoperta di oasi incontaminate, bellezze naturali e piccole storie poco conosciute. Continua il racconto di Alberto Angela a “Noos. Viaggi nella natura”, in onda mercoledì 27 agosto alle 21.15 in prima visione su Rai 5. Mentre nel Serengeti inizia la stagione secca, la competizione si accende tra le famiglie che ci sono state presentate nel primo episodio. Le femmine dominanti sono al centro della scena, si confrontano con i maschi solitari e lottano per la sopravvivenza dei loro consanguinei. La leonessa Kali e sua sorella sono in un buon momento con i loro sette cuccioli. Insieme, la caccia è molto più facile e la vita sorride loro.

Ma la felicità è di breve durata poiché vengono rintracciati da Sefu, un leone maschio del vecchio branco, che ruba loro il cibo e li insegue senza sosta. Una nuova famiglia si è trasferita nel Serengeti: Kike, una femmina di ghepardo diventata madre per la prima volta, con tre cuccioli al seguito. Per far sopravvivere la sua prima cucciolata, deve imparare cosa significa essere madre nel Serengeti: non solo cacciare e tenere i cuccioli al sicuro, ma anche tenerli lontani dagli altri predatori. Bakari il babbuino lotta per crescere il cucciolo orfano, e cerca disperatamente di trovare una femmina che lo aiuti. Nalla, l’elefantessa matriarca, è preoccupata per la sicurezza del suo cucciolo, mentre degli elefanti maschi lottano per una delle femmine della famiglia. Una giovane femmina di struzzo tenta di allevare un’enorme nidiata sotto lo sguardo famelico del capo delle iene, Zalika. Mentre la tensione aumenta, Kali decide, per il bene dei cuccioli, di affrontare il maschio Sefu, ma è una scelta pericolosa. Bakari è minacciato dal capo del branco e il cucciolo adottato rischia. Solo i più forti sopravvivono nel Serengeti, e le madri sono le più dure di tutti.