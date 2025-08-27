Stasera su Rai 1 il finale de “Il segreto di Isabelle”: la trama

“Il segreto di Isabelle” di Philippe Dajoux, in prima visione assoluta mercoledì 27 agosto alle 21.30 su Rai 1 con gli ultimi due episodi: la trama e il finale

Una miniserie francese liberamente ispirata a una storia vera: è “Il segreto di Isabelle” di Philippe Dajoux, in prima visione assoluta anche mercoledì 27 agosto alle 21.30 su Rai 1.

Nell’episodio 3 dopo aver parlato con Lassalle, il tenente che in passato aveva indagato su Isabelle e che è sicuro della sua colpevolezza, Mathilde è sempre più convinta anche lei della stessa cosa.

Nell’episodio 4 Isabelle è consapevole che la sua posizione è sempre più compromessa e le indagini della polizia si stringono sempre di più intorno a lei. Nel cast anche Joyce Bibring, Malik Elakehal El Miliani, Vincent Jouan, Yann Sundberg, Laurent Gamelon, Cyril Lecomte.