SpaceX di Elon Musk festeggia: successo per il decimo test di volo di Starship

SpaceX di Elon Musk festeggia: svolto con successo il decimo test di volo di Starship. “Tutti gli obiettivi principali sono stati raggiunti”

Questa volta è andato tutto secondo i piani. Dopo i primi nove test fallimentari, è stato svolto con successo il decimo lancio di Starship, il vettore di SpaceX progettato per essere completamente riutilizzabile e capace in un futuro di trasportare esseri umani nello spazio, sulla Luna o su Marte. Il volo è decollato alle 18.30 (l’1.30 in Italia) da Starbase, in Texas.

“Tutti gli obiettivi principali sono stati raggiunti, fornendo dati essenziali per la progettazione della prossima generazione di Starship e Super Heavy”, scrive in una nota la società di Elon Musk commentando l’operato del razzo alto 123 metri

Al rientro, “la navicella spaziale è arrivata al punto di ammaraggio nell’Oceano Indiano, ha eseguito con successo un atterraggio a vite e ha completato il test di volo con un atterraggio a combustione e un ammaraggio morbido”. Il decollo è avvenuto dopo una serie di rinvii dovuti a problemi tecnici e al meteo avverso. Questo decimo lancio era infatti inizialmente programmato nella notte tra il 24 e il 25 agosto.

