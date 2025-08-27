Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Europa, oggi (ven, 22 ago) ha chiesto alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von “Derlayed-Again”, di riformare con urgenza il sistema ATC europeo e garantire la protezione dei sorvoli, dopo che 99 voli sono stati ritardati, causando disagi a 17.800 passeggeri europei, durante i primi due giorni (20-21 ago) dello sciopero di 40 giorni dell’ATC di Belgrado.

All’inizio di questa settimana, l’ATC di Belgrado ha annunciato uno sciopero di 40 giorni, a partire da mercoledì 20 agosto. Oltre ai voli da/per la Serbia, questo sciopero causerà disagi anche ai sorvoli. Ciò perché le leggi serbe sul servizio minimo non tutelano i sorvoli durante gli scioperi nazionali dell’ATC, a differenza di quanto avviene in altri Paesi come Italia, Spagna e Grecia. Di conseguenza, anche se a scioperare è l’ATC di Belgrado, la maggior parte dei passeggeri coinvolti nei disagi non vola nemmeno da/per la Serbia, ma sorvola semplicemente lo spazio aereo serbo per raggiungere la propria destinazione (es. Polonia – Grecia, Regno Unito – Turchia, ecc.).

Si tratta di una situazione del tutto ingiusta, che evidenzia la necessità di tutelare i voli dei passeggeri europei da disagi inutili causati dagli scioperi nazionali dell’ATC, solo perché attraversano quello spazio aereo. Ryanair chiede a Ursula von “Derlayed-Again” di intervenire con urgenza per proteggere i sorvoli durante gli scioperi nazionali dell’ATC.

Jade Kirwan, Director of Comms di Ryanair, ha dichiarato:

«È inaccettabile che i passeggeri europei, che non volano nemmeno da/per la Serbia ma sorvolano semplicemente lo spazio aereo serbo per raggiungere la propria destinazione, siano costretti a subire disagi inutili a causa degli scioperi dell’ATC serbo. Questo perché la Serbia non tutela i sorvoli durante gli scioperi nazionali dell’ATC, come invece avviene in Italia, Spagna e Grecia. Non ha alcun senso ed è profondamente ingiusto nei confronti dei passeggeri europei e delle famiglie in viaggio per le vacanze che si trovano a dover attraversare lo spazio aereo serbo per raggiungere la loro destinazione.

Ryanair chiede a Ursula von “Derlayed-Again” di intervenire con urgenza per proteggere i sorvoli dei passeggeri europei durante gli scioperi nazionali dell’ATC e tutelare i viaggiatori da disagi ripetuti ed evitabili.»