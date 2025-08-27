L’oroscopo di oggi, mercoledì 27 agosto 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 27 agosto 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
I nuovi progetti sono pronti per il varo, ma anche a costo di apparire pignoli, riguardiamo i dettagli, spesso sono questi a fare la differenza. Giove soffoca la nostra foga, lasciando campo libero al riflessivo Mercurio. Chiediamoci cosa ci fa paura.
Toro
Una buona stella ci sostiene nel lavoro e nel settore economico. Soddisfazioni e consensi promettono di renderci sereni e appagati. In amore tutto va per il meglio. Nuovi incontri promettenti, per chi di noi è solo alla ricerca di emozioni.
Gemelli
Sotto il tiro del Sole e della Luna in Vergine, è difficile organizzarci. Per fortuna qualcuno ci dà generosamente una mano, togliendoci dallo stallo. A dispetto delle nostre più fosche previsioni, di fronte a un problema troviamo comprensione e appoggi.
Cancro
Grazie all’armonia lunare a Giove, abbiamo i numeri per vincere qualunque sfida. A condizione che il traguardo non sia realisticamente irraggiungibile. Una storia può nascere e farsi fin da subito coinvolgente. Sintonia anche per le coppie un po’ ossidate.
Leone
Possiamo ricevere degli spunti per riflettere su quanto in passato abbiamo regalato, senza tenere niente per noi: non è per egoismo, ma per sopravvivenza. Alcuni malesseri sono soprattutto di carattere psicosomatico, cominciamo a pensare in maniera diversa.
Vergine
Meglio di così non potrebbe andare, con la Luna nel nostro cielo che appiana gentilmente i contrasti, offrendoci un punto di vista differente. Giove in Cancro è un’iniezione di fiducia nelle nostre capacità, lo spirito d’iniziativa che ci spinge all’azione.
Bilancia
Se il nostro stato d’animo è fluttuante, siamo tentati di attribuire agli altri la responsabilità di ciò che non va. Andiamoci piano, è controproducente. Risentiamo del clima ballerino all’interno della relazione. Magari è la quotidianità che genera insofferenza.
Scorpione
Luna in Vergine e Giove in Cancro, la configurazione ideale, per guadagnarci la stima dei collaboratori, avanzare richieste e inoltrare proposte. Giornata importante. Un incontro mette in luce il potenziale di dolcezza e sensualità che abbiamo da offrire.
Sagittario
Dobbiamo fronteggiare qualche imprevisto o adattarci a nuove esigenze pratiche: questo è uno sprone per essere o divenire più flessibili e creativi. Prepariamoci a fare scelte accorte, a valutare con discernimento le probabilità di successo di un investimento.
Capricorno
Con il favore lunare, risolviamo qualche problema. Complice un ambiente disponibile, portare a termine gli impegni non è un sogno, è una realtà. È in arrivo un invito o una proposta capaci di riconciliarci con il mondo, con gli altri. Amato incluso.
Acquario
C’è una matassa da sbrogliare, più che altro con noi stessi? Ci guida una voce interiore. Non è così semplice cambiare le cose, ma provare si può. Un’annosa questione può essere affrontata e risolta. Buona possibilità di piccole entrate non preventivate.
Pesci
Per quale motivo resistere al cuore, quando il suo richiamo è così potente? Arrendiamoci, il passato non è un ostacolo, quanto una risorsa. Il morale diventa alto e leggero, se riusciamo a essere spontanei e a non far sì che il dubbio freni gli slanc